Organismo público, que detém 51% do capital da Enatur, pretende adquirir os 49% do Grupo Pestana até ao final do próximo ano, quando termina o prazo de concessão da rede de Pousadas de Portugal que deve ser posta a concurso público.

Depois de, em 2003, o Governo ter escolhido vender 49% do capital da Empresa Nacional de Turismo (Enatur), por acumular prejuízos durante mais de uma década, o Executivo decidiu agora comprar, por via do Turismo de Portugal, a posição alienada ao Grupo Pestana, a quem, aliás, já comunicou a sua intenção, apurou o Negócios junto de fontes próximas do processo. À luz do plano, pretende-se que a Enatur volte a ser 100% propriedade do Estado em 2026, aproveitando o termo, a 31 de dezembro do próximo ano, da concessão da rede de Pousadas de Portugal, que deve ser posta a concurso público.



Turismo de Portugal quer comprar Pousadas ao Pestana até ao final de 2025 DR

