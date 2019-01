Líder da tecnológica definiu como "muito complexo" o pacto e considerou "temporária" a debilidade económica da China, relacionada com as turbulências comerciais.

O presidente executivo da Apple, Tim Cook, manifestou-se esta terça-feira "muito otimista" face às negociações para um acordo comercial entre Estados Unidos da América e China, afirmando ser a favor "dos melhores interesses" para os dois países.



Numa entrevista à cadeia norte-americana CNBC, o líder da tecnológica definiu como "muito complexo" o pacto e considerou "temporária" a debilidade económica da China, relacionada com as turbulências comerciais.



"O tratado será bom não só para nós, como também o será para o mundo em geral. O mundo precisa de uma economia forte nos Estados Unidos e china para que a mundial também o seja", afirmou o presidente da tecnológica norte-americana que fabrica os seus produtos na China.



Na semana passada, a Apple reviu em baixa as expectativas dos resultados no primeiro trimestre do seu ano fiscal, apontando a debilidade do mercado chinês como uma das razões, além de vendas menores que o esperado dos seus modelos iPhone.



Tim Cook criticou ainda aqueles que têm "desvalorizado" a filosofia de novos produtos e serviços da Apple.



"Na minha honesta opinião existe uma cultura de inovação na Apple que, combinada com alguns clientes incríveis e leais, consumidores felizes, este virtuoso sistema está provavelmente desvalorizado", salientou.