Preços dos combustíveis vão subir na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão ficar ligeiramente mais caros a partir da próxima segunda-feira, refletindo a recuperação das cotações do gasóleo e da gasolina nos mercados, em linha com o desempenho do petróleo. Os cálculos do Negócios apontam para aumentos em torno de 0,5 cêntimos por litro no gasóleo e na gasolina, isto depois de na semana os preços terem ficado pouco alterados.





