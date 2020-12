Preço das casas está em 1.144 euros por metro quadrado

O valor a que os bancos avaliam as casas no âmbito da concessão de crédito à habitação voltou a subir em novembro e registou um novo máximo histórico. Os dados foram divulgados estas terça-feira, 29 de novembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o valor mediano do metro quadrado se fixou em 1.144 euros no mês passado.Os valores atribuídos pela banca às casas aumentam, assim, pelo segundo mês consecutivo, depois da estagnação observada em setembro. Os 1.144 euros por metro quadrado registados em novembro representam uma subida de 1,1% (ou mais 13 euros) face a outubro e de 6,3% em relação a novembro do ano passado.Este movimento fica a dever-se tanto aos apartamentos como às moradias. No primeiro caso, o valor mediano da avaliação bancária foi de 1.252 euros por metro quadrado em novembro, uma subida de 7,1% face ao mesmo mês do ano passado. Já nas moradias, o valor mediano fixou-se em 954 euros por metro quadrado no mês passado, o que representa um aumento homólogo de 4,6%.Estes valores são registados num mês em que foram feitas cerca de 27 mil avaliações bancárias, um aumento de 8,2% face ao número de avaliações feitas em novembro do ano passado.