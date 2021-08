Powerful Brand: “Novo consumidor é muito cético, exigente e desconfiado”

"Sinto muitas vezes que acordei no reino da Bela Adormecida, passaram cem anos todos os anos e estamos sempre em atraso com tudo o que temos de aprender e absorver. São tempos muito desafiantes para os markteers, para todas as pessoas e para as marcas que têm uma dimensão mais holística", diz Isabel Rodrigues. Um dos aceleradores da mudança é um novo tipo de consumidor que é muito cético, exigente e desconfiado. Já não basta parecer. Temos de cumprir com aquilo que parecemos".





Esta exigência de verdade e autenticidade também tem de ser interiorizada não só pelas marcas como pelas suas organizações. Como exemplifica Isabel Rodrigues, "não acredito nessa modalidade de usar embaixadores para comunicar uma marca. O nosso propósito é transformar os nossos consumidores de ocasionais em leais e esses sim vão ser os verdadeiros embaixadores".Segundo Isabel Rodrigues, "as marcas já não falam apenas com os consumidores, falam de uma forma geral com todos os. Estamos a caminhar para uma visão muito mais holística e ética do que é o valor das marcas. Vamos deixar de olhar para as marcas apenas pelas campanhas ou pelo que dizem e muito menos pelo número de likes que têm, e olhar sobretudo para a sua autenticidade, flexibilidade, capacidade de adaptação, essência".