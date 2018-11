Hoje é a Black Friday de 2018. Se se repetir (ou superar) o que aconteceu em 2017, esta sexta-feira será o segundo dia do ano com maior número de compras.

Hoje é a Black Friday de 2018. Ou seja, é dia de promoções. Se se repetir (ou superar) o que aconteceu em 2017, esta sexta-feira será o segundo dia do ano com maior número de compras, sendo apenas suplantado pelo dia 23 de Dezembro, véspera da véspera de Natal.



De acordo com dados divulgados do SIBS, citados pelo Jornal de Notícia, os portugueses gastaram mais de quatro milhões de euros em lojas físicas no dia 24 de Novembro de 2017. Em lojas online, gastaram perto de 300 mil euros.



Ora, este ano as promoções já arrancaram, umas há uns dias e outras à meia-noite. A DECO lembra que "a lógica deste relógio é muito significativa": "ter um impacto muito significativo nos consumidores" para "condicionar o seu comportamento". Será uma tentativa de escoar stock e vender o máximo. "Um smartphone é colocado à venda no primeiro dia a mil euros, mas passado uma semana já está a 800 euros e no dia de Black Friday anuncia-se a 700 euros, com um desconto de 30% associado", escreveu a associação de defesa do consumidor.



Em 2017, a ASAE levantou 39 processos de contraordenação durante as 255 operadores fiscalizados. "O que detectámos mais acabaram por ser informações incompletas e inexaas, e também a indicação da medida concreta de venda", disse o inspector-geral da ASAE, Pedro Gaspar, ao JN.