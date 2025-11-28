Portugal compra moedas de 1 e 2 cêntimos a países que já não as usam

A Bélgica e a Eslováquia já não usam moedas tão pequenas e Portugal compra-as para não ter de as produzir.

Fabricar moedas de um e dois cêntimos é mais caro do que o valor de cada uma. ara contrariar essa situação, Portugal tem vindo a comprar estas moedas a países que já não as utilizam, como a Bélgica e a Eslováquia. O esclarecimento é feito pelo Ministério das Finanças ao Parlamento após ter sido questionado por oito deputados do PS sobre o número de moedas emitidas e em circulação.



Portugal importa moedas de 1 e 2 cêntimos de países sem uso Jorge Paula/Correio da Manhã

O PS aponta para uma “perceção de que há menos moedas de baixo valor facial, nomeadamente de 1, 2 e 5 cêntimos, em circulação”, o que tem gerado dificuldades no troco e no cumprimento exato de pagamentos, especialmente entre estabelecimentos de comércio de pequena dimensão, mercados locais, máquinas de venda automática, portagens, transportes públicos, entre outros.

