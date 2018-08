Em Portugal, a eliminação progressiva do halogéneo evitará mais de 15 milhões de toneladas de emissões de carbono por ano.

A partir de sábado, as lâmpadas incandescentes de halogéneo vão deixar de ser comercializadas em toda a União Europeia (UE). O objetivo da medida é promover uma iluminação mais amiga do ambiente, reduzindo as emissões de carbono.



Segundo o simulador Ecocasa, a substituição de pelo menos sete lâmpadas incandescentes por fluorescentes, em casa, pode gerar uma poupança anual de 93,19 euros. Um valor que poderá aumentar caso os portugueses optem por lâmpadas LED.



As lâmpadas incandescentes de halogéneo são as menos eficientes do mercado, mas são também as mais baratas, sendo possível adquirir uma por apenas um euro em várias lojas do País. No entanto, para os especialistas, esta é uma "falsa economia". Isto porque a durabilidade deste tipo de lâmpadas é, em média, de dois anos, enquanto a das LED é de 15 a 20 anos.



Em Portugal, a eliminação progressiva do halogéneo evitará mais de 15 milhões de toneladas de emissões de carbono por ano, o equivalente ao consumo anual de eletricidade no País.



