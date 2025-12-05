Porto pode ter transportes gratuitos já no próximo ano

Presidente da Câmara do Porto está confiante de que a gratuitidade dos transportes públicos para residentes tem condições para avançar já no próximo ano. Medida estava prevista apenas para 2027, mas o autarca já deu andamento ao processo tecnológico para concretizar a medida.

Os transportes públicos no Porto podem passar a ser gratuitos para todos os residentes ainda em 2026, avança esta sexta-feira o Jornal de Notícias. A expectativa é do próprio presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, que já deu andamento ao processo tecnológico que vai permitir a gratuitidade dos transportes públicos para todos os portuenses.



Pedro Duarte, presidente da Área Metropolitana do Porto

Essa foi uma das medidas "bandeira" da campanha eleitoral com que o Pedro Duarte foi eleito em outubro para suceder a Rui Moreira à frente da câmara do Porto. Apenas um mês passado desde a tomada de posse, o autarca e ex-ministro dos Assuntos Parlamentares já reuniu com a Empresa Metropolitana de Transportes e acredita que a medida poderá ser concretizada ainda durante o próximo ano.

A previsão inicial era de que a medida apenas seria concretizada em 2027. A oposição diz que ainda é cedo para se fazer "um julgamento sobre a atividade municipal", mas destaca que há outros temas que continuam a suscitar preocupação em termos de segurança e mobilidade.