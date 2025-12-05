Sábado – Pense por si

Dinheiro

Porto pode ter transportes gratuitos já no próximo ano

Negócios 05 de dezembro de 2025 às 09:44
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de dezembro
As mais lidas

Presidente da Câmara do Porto está confiante de que a gratuitidade dos transportes públicos para residentes tem condições para avançar já no próximo ano. Medida estava prevista apenas para 2027, mas o autarca já deu andamento ao processo tecnológico para concretizar a medida.

Os transportes públicos no Porto podem passar a ser gratuitos para todos os residentes ainda em 2026, avança esta sexta-feira o . A expectativa é do próprio presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, que já deu andamento ao processo tecnológico que vai permitir a gratuitidade dos transportes públicos para todos os portuenses.

Pedro Duarte, presidente da Área Metropolitana do Porto
Pedro Duarte, presidente da Área Metropolitana do Porto

Essa foi uma das medidas "bandeira" da campanha eleitoral com que o Pedro Duarte foi eleito em outubro para suceder a Rui Moreira à frente da câmara do Porto. Apenas um mês passado desde a tomada de posse, o autarca e ex-ministro dos Assuntos Parlamentares já reuniu com a Empresa Metropolitana de Transportes e acredita que a medida poderá ser concretizada ainda durante o próximo ano.

A previsão inicial era de que a medida apenas seria concretizada em 2027. A oposição diz que ainda é cedo para se fazer "um julgamento sobre a atividade municipal", mas destaca que há outros temas que continuam a suscitar preocupação em termos de segurança e mobilidade.

Investigação
Opinião Ver mais
Octávio Lousada Oliveira
Octávio Lousada Oliveira

O centro, esse buraco negro

O centrismo tem sido proclamado por diversas personalidades que não têm a mais pálida ideia do que fazer ao país. É uma espécie de prêt-à-porter para gente sem cultura política e, pior que isso, sem convicções ou rumo definido.

João Paulo Batalha
João Paulo Batalha
O sono da razão

A coisa aqui está Preto

Legitimada a sua culpa, estará Sócrates tranquilo para, se for preciso, fugir do país e instalar-se num Emirado (onde poderá ser vizinho de Isabel dos Santos, outra injustiçada foragida) ou no Brasil, onde o amigo Lula é sensível a teses de cabalas judiciais.

Menu shortcuts

Porto pode ter transportes gratuitos já no próximo ano