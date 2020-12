O site Pornhub foi processado por 40 mulheres vítimas do grupo Girls Do Porn, um parceiro da plataforma de material pornográfico. Estas mulheres acusam o Pornhub de ter lucrado com o tráfico sexual da empresa Girls Do Porn, cujos donos estão acusados pelas autoridades dos EUA.As vítimas defendem que tanto a Pornhub, como a sua empresa mãe, a MindGeek, sabiam das alegações contra a Girls Do Porn, mas mantiveram a parceria.Este processo acontece numa altura em que a Pornhub enfrenta queixas de conteúdo ilegal, o que levou a uma quebra nos pagamentos dos clientes.Ao mesmo tempo que a Mastercard e a Visa cortaram laços com a empresa. Agora, os clientes podem apenas usar criptomoedas para pagar a subscrição.O site, que permite o carregamento de vídeos por parte de qualquer utilizador, foi visado pelo New York Times numa investigaçao que refere que este disponibiliza vídeos de menores e de abusos sexual. Na sequência destas denúncias, a Pornhub anunciou a retirada da rede de milhares de vídeos.As 40 mulheres que processam a Pornhub pedem um milhão de dólares cada uma. A Girls Do Porn era parceira da MindGeek até outubro de 2019, quando as autoridades fecharam a produtora de pornografia e prendeu e acusou os seus responsáveis."Desde 2009, e definitivamente desde o outono de 2016, que a MindGeek sabia que a Girls Do Porn estava a traficar vítimas recorrendo a fraude, coerção e intimidação", referem as queixas no tribunal, citadas pelo site Vice . A empresa "simplesmente não quis saber... até deixar de ser rentável".A queixa adianta ainda que os vídeos destas mulheres vítimas ficaram online mesmo depois das acusações terem sido confirmadas, com alguns deles ainda acessíveis a 12 de dezembro.