O site com vídeos para adultos retirou a maioria do conteúdo do ar. A decisão aconteceu depois de uma investigação do New York Times em que se aponta a plataforma como difundido material com menores de idade e sem o consentimento dos envolvidos.Sendo um site onde os utilizadores podem carregar novo conteúdo, a empresa anunciou que apenas os utilizadores certificados podem fazê-lo a partir de agora. Estando suspensos os vídeos colocados por utilizadores que não reconhecidos pela Pornhub, refere a BBC , que também fez uma reportagem no início do ano sobre uma mulher que tinha descoberto um vídeo da sua violação quando tinha 14 anos, no site.A empresa diz agora que as suas regras são mais restritas do que qualquer rede social. O site refere que no próximo ano pretende aplicar um sistema de verificação para utilizadores regulares. "Isto significa que todo o conteúdo do Pornhub vai ser feito por utilizadores certificados, um requisito que plataformas como o Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat ou Twitter não aplicaram ainda", refere a empresa.Os responsáveis do Pornhub consideram que estas acusações são resultado de uma perseguição para acabar com a pornografia e que não tem a ver com as regras que aplica.O conteúdo do site é carregado por utilizadores não certificados. Milhões de vídeos foram retirados do site e já não estão disponíveis. No entanto, a empresa não os apagou, apenas os retirou do site.No artigo do New York Times um dos problemas apontados pelas vítimas é o facto de os utilizadores poderem fazer download dos vídeos e assim eles podem voltar a estar online a qualquer momento, mesmo depois do Pornhub os retirar do site.Empresas parceiras do Pornhub, como a Mastercard retiraram o apoio ao site na semana passada, na sequência do escândalo. Também a Visa está a tentar fazer o mesmo.Apesar de ser de acesso gratuito, o Pornhub cobra uma mensalidade de 10.9 euros para acesso a conteúdo exclusivo e vídeos de alta qualidade. A empresa mãe do Pornhub, a MindGeek já recusou a veracidade das acusações que foram dirigidas à empresa.