EDP finaliza compra da espanhola Viesgo por 2 mil milhões de euros

A EDP anunciou que já finalizou a compra da espanhola Viesgo. Em comunicado à CMVM, a elétrica nacional anuncia que vai gastar 2 mil milhões de euros nesta operação - investindo 900 milhões de euros e assumindo uma dívida de 1,1 mil milhões de euros.





A Viesgo fica agora avaliada em 2,7 mil milhões de euros, com os restantes 700 milhões a serem investidos pelo fundo australiano Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Com a operação, a EDP passará a deter 75,1% da Viesgo, enquanto o parceiro controlará os restantes 24,9%.

Esta parceria passa a deter três empresas de distribuição de electricidade: E-Redes (anteriormente detida a 100% pela EDP, sendo a sua subsidiária para distribuição de eletricidade em Espanha), Viesgo Distribución e Begasa (atualmente detidas a100% pela Viesgo), indica o documento.

A EDP Renováveis irá ainda deter 100% do negócio renovável da Viesgo.

Esta é a maior aquisição da EDP desde 2007, quando a elétrica liderada então por António Mexia comprou a norte-americana Horizon. A compra foi aprovada pela União Europeia a 20 de outubro e o governo espanhol deu luz verde ao negócio no passado dia 9 de dezembro.

A proposta da EDP pela Viesgo foi conhecida em julho deste ano, quando anunciou à CMVM a necessidade de recorrer a um aumento de capital para cobrir os custos desta operação. No final, os acionistas responderam de forma ativa ao aumento de capital, que foi "totalmente subscrito", com a procura a representar cerca de 256% do montante da oferta.