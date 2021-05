Pedro Pidwell: o homem que tem a insolvência do Zmar na mão

"Too big to fail [demasiado grande para cair]. Conhece a frase?" Foi com esta pergunta que o administrador judicial, sentado num pequeno escritório em Anadia, com paredes forradas a dossiês e vista para o centro da cidade, recebeu a SÁBADO. Na altura, em 2018, Pedro Pidwell estava em alta: conseguira um perdão de 50% da dívida que a Soares da Costa tinha à banca, liderava a falência da Gant e acumulava processos. Agora é o negociador dos credores do Zmar – cujas dívidas rondam os 50 milhões de euros.



Segundo fonte ligada ao processo, a administração vai avançar com uma acção contra o Estado. A guerra que está aberta desde a madrugada de quinta-feira, quando a GNR "invadiu" o ecoresort para instalar 30 imigrantes, que cumprem atualmente isolamento profilático. "Acho despropositado que tenha acontecido daquela forma, depois de ter havido garantias de que não colocaríamos nenhum entrave à chegada dos imigrantes", disse à SÁBADO fonte ligada ao ecoresort nascido, em 2009, concebido por Francisco Mello Breyner, da família Espírito Santo.



A mesma fonte garante terem existido contactos entre a administração do Zmar e as autoridades. Terá havido um problema de comunicação que vai acabar em tribunal. "Fomos sujeitos a uma requisição civil. Estava previsto chegarem às 21H, ninguém disse nada. Entraram a meio da noite [pelas 4h da madrugada], com pessoas a dormir. Tinha havido contactos, horas combinadas. Agora não prescindimos de lançar mão a todos os meios para fazer valer os direitos da massa insolvente da Multiparques a Céu Aberto, designação da empresa cujo processo de insolvência é liderado por Pedro Pidwell.