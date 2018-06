O património dos milionários cresceu pelo sexto ano consecutivo e ultrapassou uma barreira inédita. Segundo o Relatório Mundial da Riqueza, publicado esta terça-feira pela consultora Capgemini, o valor das fortunas dos ultra-ricos alcançou, pela primeira vez, os 60 biliões de euros - um crescimento de 10,6%, o segundo maior ano de crescimento patrimonial desde 2011.Os números asseguram que a população de milionários cresceu em todo o mundo, mas o maior impulso registou-se na região da Ásia-Pacífico e na América do Norte, que representaram 74,9% do investimento mundial dos novos ricos (1,2 milhões de grandes riquezas) e 68,8% do crescimentos da fortuna nas mãos dos grandes patrimónios. O estudo da Capgemini considera milionários (indivíduos High Net Worth - HNWI) às pessoas com uma carteira de investimentos em activos líquidos iguais ou superiores a um milhão de euros - nesta conta não entram o valor da habitação principal, objectos de colecção ou bens de consumo prolongado.O fenómeno de crescimento não passou longe da Europa, que registou um aumento de 7,3% do valor das grandes fortunas. No final do ano, os quatro mercados com mais milionários foram os EUA, Japão, Alemanha e China. No total, concentraram 61,2% da população mundial de grandes fortunas e ainda 62% dos novos ultra-ricos.O mesmo estudo indica que o retorno dos investimentos dos HNWI à escala mundial alcançou um nível de crescimento de 27,4% em 2017.A Capgemini revelou também que, "ainda que as criptomoedas não representem a maior componente dos portfólios dos HNWI, há um interesse crescente por esta ferramenta de investimento e bolsa de valores". "Os investimentos em criptomoedas foram captando uma atenção crescente ao longo de 2017 e alcançaram níveis máximos de capitalização de mercado em Janeiro de 2018", adianta a consultora.Para realizar a 22ª edição do Relatório Mundial da Riqueza, a Capgemini inquiriu 2600 milionários de 19 países nas regiões da América do Norte, América Latina, Europa e Ásia-Pacífico.