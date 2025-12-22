A maior estação de serviço do mundo...para camiões

Desde que foi fundada, em 1964, a maior estação do mundo para camionistas já serviu 23 milhões de ovos. Além de um imenso buffet, há dentista, barbeiro, ginásio e vários tipos de lojas - incluindo uma para dar banho a animais de estimação.

A primeira coisa a entrar no forno é o bacon: são pelo menos 20 quilos por dia, em épocas mais concorridas perto de 30. Enquanto alguns funcionários tratam de o preparar, outros organizam os famosos bares de ovos e omeletes. Os símbolos do pequeno-almoço clássico americano fazem parte do vasto buffet da Iowa 80 Kitchen, que chega a ter 200 funcionários a trabalhar por dia. Os clientes, que chegam a qualquer hora (o buffet está aberto 24 horas), são na maioria camionistas, habituados a passar meses na estrada - e a estacionar durante várias horas naquela que é a maior área de serviço para camiões do mundo. Um exemplo da dimensão? Desde que foi inaugurada, em 1964, quando tinha muito menos serviços, mas já funcionava sem dias de férias, a Iowa 80 Truckstop serviu 23 milhões de ovos.