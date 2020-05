Os ténis Chanel continuam a esgotar...

Nos últimos dias, os telefones da agência Nanny Portugal não têm parado de tocar. "Diria que estamos a ter um aumento de 20% na procura de home school nannies", adianta à SÁBADO Filipa Almeida, fundadora e presidente desta agência de amas de luxo. "São sobretudo clientes que não querem voltar a pôr as crianças nas creches e na pré-primária até setembro" - e que podem gastar entre mil a 2 mil euros por mês numa educadora de infância profissional. Com o valor mais alto, a nanny fica a dormir em casa da família que a contrata, e não necessariamente em Portugal: "tivemos nannies a passar a quarentena nas Maldivas, por exemplo."

Em tempo de pandemia, o preço também não é um problema para as pessoas que continuam a comprar Porsches. Apesar de não ter escapado à crise, a marca alemã resistiu melhor que a generalidade do sector. E não foi a única. Há negócios de milhões no imobiliário, ténis de luxo que continuam a esgotar e relógios da Rolex que não pararam de se vender.