EDP encaixa 515 milhões com venda à Total de ativos em Espanha

A EDP vai encaixar 515 milhões de euros com a venda à Total de uma central térmica e parte da carteira comercial em Espanha. O acordo entre as duas empresas, divulgado esta segunda-feira, 18 de maio, envolve a venda, por parte da EDP, de dois grupos da central de ciclo combinado de Castejón (Navarra), com 843 MW de potência, o negócio comercial de clientes residenciais em Espanha e a participação de 50% na CHC Energia, joint-venture com a CIDE para comercialização de energia neste segmento.

A transação, que está ainda dependente de luz verde das entidades reguladoras, enquadra-se no Plano Estratégico 2019-2022 do grupo EDP e deverá ser concretizada ainda no segundo semestre deste ano.



