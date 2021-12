Os bancos não param de encolher os bancários

As rescisões este ano são mais um capítulo do grande encolhimento dos bancários, que caíram para quase metade em 20 anos. Pressão para aceitar rescisões é alta. E a tendência vai continuar.

Foi num dia quente do passado mês de julho que o diretor da agência bancária do Santander onde Fernando trabalhava o chamou à parte para lhe dar a notícia: Fernando estava na lista de pessoas com quem o banco queria negociar o despedimento. A notícia apanhou-o de surpresa. Começara a carreira cedo, aos 20 anos, e já levava quase três décadas ali, sem um sinal de que alguma coisa estivesse a correr mal. "Senti que era um número", relembra.

Depois do choque, a primeira reação foi rejeitar a proposta para sair, pensando que o banco não avançaria para o despedimento coletivo. Ao longo do verão, contudo, foi lendo os sinais de que o banco não prescindiria da meta de redução de pessoas. Em setembro acabou por aceitar, a contragosto, a rescisão por mútuo acordo. "Em tribunal as coisas demorariam seis ou sete anos a resolver, sem garantias para o meu lado, e eu não podia viver assim", conta o bancário, casado e com dois filhos. Saiu no mês seguinte para, já perto dos 50 anos, procurar um novo emprego.

Fernando – que assinou um acordo de confidencialidade com o banco e não pode dar o nome verdadeiro – é uma das 1.200 pessoas que vão deixar o Santander este ano, entre rescisões, idas negociadas para a pré-reforma ou saídas naturais por causa da idade. O plano de redução do Santander ocorreu em paralelo com o de outro banco, o BCP, que definiu como meta a saída de cerca de 760 pessoas. Os dois planos, que motivaram uma resistência mais feroz do que o habitual por parte dos sindicatos, são o capítulo mais recente da história de transformação na banca – e da consequente destruição massiva de postos de trabalho.