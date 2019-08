ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de agosto de 2019.

Há 20 anos, quando a americana Fortune anunciou que "Elísio Alexandre Soares dos Santos (and family)" era o português mais rico do País, com uma fortuna avaliada em 1,9 biliões de dólares (hoje 2,5 mil milhões de euros), e à frente de milionários mais mediáticos como Belmiro de Azevedo e António Champalimaud, O Independente descrevia-o assim: "Se em Portugal houvesse um imposto sobre sinais exteriores de riqueza, era capaz de estar isento. Ou, para ser mais exato, pagava, mas pagava muito pouco. Elísio Alexandre Soares dos Santos, ou Alexandre Soares dos Santos, como prefere, é um homem rico e discreto. Muito rico e muito discreto.Não aterra de helicóptero no Ancão, não tem um palacete na Lapa, não existe nos artigos da Olá!, não dá festas de arromba, não tem um iate plantado em Vilamoura nem um Ferrari encarnado à porta de casa. O seu sinal exterior de riqueza mais evidente é um Jaguar. Mas isso até o presidente do PP [Paulo Portas] teve e não é milionário."