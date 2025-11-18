Operação Picoas leva a novas buscas na Altice em França

As autoridades francesas fizeram quase três dezenas de buscas a empresas e domicílios, o que resultou na apreensão de 14 milhões de euros em contas bancárias, carros e artigos de luxo. Portugal está a colaborar com justiça francesa.

A Polícia Judiciária francesa lançou uma mega-investigação ao grupo Altice, em consequência da Operação Picoas, que abalou a empresa do mesmo grupo em Portugal. As autoridades em França avançaram com uma investigação por suspeitas de corrupção que abrangeu 15 habitações e 14 empresas localizadas em todo o país, ainda que focado nas regiões de Île-de-France, Córsega, Var and Vosges.

Nesta operação, de acordo com vários meios de comunicação, a PJ francesa apreendeu vários bens, nomeadamente veículos, artigos de luxo e mais de 14 milhões de euros em contas bancárias. "Esta ação coordenada teve como objetivo recuperar provas úteis para a continuação das investigações" relativas à Operação Picoas, com a Procuradoria Nacional Financeira a especificar as apreensões.

O procurador Jean-François Bohnert recorda que as autoridades estão a investigar "um vasto esquema de corrupção" que envolve "corrupção privada, fraude organizada e lavagem de dinheiro organizada, em detrimento da Altice". O procurador assegura que as autoridades francesas e portuguesas estão a trabalhar em conjunto na investigação, e que as operações se iniciaram após a detenção do fundador português da Altice, Armando Pereira, em julho de 2023.

Esta investigação chega num momento crítico para o grupo e para o dono do grupo, Patrick Drahi. Isto porque o milionário foi alvo de um processo em Genebra, imposto pelo ex-sócio Armando Pereira, que assegura ter direitos sobre várias entidades do grupo, no âmbito de investimentos privados de Drahi. Também a SFR, operadora francesa debaixo do extenso chapéu da Altice, está num processo de "desmantelamento", em que vários concorrentes estão a tentar comprar ativos da empresa por um valor global de 17 mil milhões de euros.

De recordar que a Operação Picoas, que abalou todo o universo Altice, levou à detenção de Armando Pereira, amigo e sócio de Patrick Drahi, bem como de uma rede próxima de contactos. As autoridades descobriram, durante a investigação, uma rede de fornecedores e intermediários que, alegadamente, receberam comissões ilegais de contratos da Altice em Portugal, França e Estados Unidos.

Os procuradores admitem que se trata de um "esquema complexo", em que eram usadas empresas falsas para atuar como intermediárias entre o grupo de telecomunicações e fornecedores. Os ganhos conseguidos com preços inflacionados terão sido utilizados para apoiar as operações de lavagem de dinheiro que envolvem empresas sediadas em França e no estrangeiro, "em benefício dos principais instigadores deste sistema".

A justiça acredita que o esquema conduzido pelos executivos da Altice terá lesado o Estado francês, além do grupo empresarial, em largas centenas de milhões de euros. Em Portugal, a investigação aos negócios da Altice evidenciou que o Estado foi prejudicado em mais de 100 milhões de euros.