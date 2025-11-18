Sábado – Pense por si

Cloudflare já corrigiu problemas técnicos que deixaram 'sites' com falhas

Lusa 16:04
A Cloudfare sofreu uma falha na sua rede global que provocou a queda de vários sites.

A Cloudflare informou já ter corrigido os problemas técnicos que deixaram vários 'sites' com falhas nas últimas horas.

Numa atualização publicada no 'site', a empresa refere que foi implementada uma correção, pelo que acredita que o incidente já está resolvido.

Ainda assim, garante que "continua a monitorizar os erros para garantir que todos os serviços voltem ao normal", pois "alguns clientes podem ainda estar a enfrentar problemas para aceder ou usar o painel da Cloudflare".

A Cloudfare sofreu esta terça-feira uma falha na sua rede global que provocou a 'queda' de vários clientes, como a rede social X, o modelo de Inteligência Artificial (IA) ChatGPT, o videojogo 'League of Legends', sendo que os serviços da Movistar e do Canva também apresentaram falhas.

Em Portugal, os 'sites' da agência Lusa, do ECO, do Observador e do Diário de Notícias são alguns dos que enfrentaram problemas.

A Cloudflare, com sede em São Francisco, fornece infraestrutura de internet que protege 'sites' contra ameaças 'online', ajudando-os a funcionar com mais tranquilidade.

