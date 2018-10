A decisão da Moody’s não surpreende, nem muda o jogo. Mas lembra-nos o choque e histeria em 2011 – choque que o país , apesar do ciclo de recuperação e "apaziguamento", ainda não esqueceu.

Foi há sete anos e três meses que a Moody’s atirou a notação financeira de Portugal para um nível abaixo de "investment grade" – ou para "lixo", como se diz na gíria dos mercados e, desde 2011, na nossa gíria. A Moody’s, que hoje foi a última das três grandes a tirar a nota de "lixo", foi a primeira pô-la lá. A decisão consolidou a situação de perda de acesso de Portugal ao financiamento normal nos mercados de dívida – a situação que tinha já levado ao pedido de empréstimo externo tutelado pela troika.

O choque foi grande e as reacções raiaram a histeria colectiva. Cavaco Silva disse que não havia a "mínima justificação". Ricardo Salgado, ainda o poderoso presidente do BES, dizia que Portugal era uma vítima da "guerra entre o dólar e o euro". O presidente do BPI, Fernando Ülrich, pedia à Europa para "limitar a influência das agências de rating" enquanto Mira Amaral apelidava a decisão de "terrorismo financeiro". Na EDP, António Mexia – o único desta lista que sobreviveu no cargo – chamava-lhe uma decisão "especulativa".

Nos primeiros dias as reacções entre direita e esquerda foram difíceis de distinguir. Havia pessoas a dizer nos fóruns de opinião pública nos media que iam mandar caixotes com lixo para a Moody’s. O jornal i, onde eu trabalhava na altura, fez uma capa com um galo de Barcelos virado ao contrário, dentro de um contentor de lixo.

Como sempre nestas coisas quase ninguém leu o que a Moody’s dizia. Para a agência o problema era uma combinação de factores: por um lado a situação grave das finanças públicas portuguesas (défice de quase dois dígitos, recessão, perda de acesso aos mercados); por outro, uma política europeia que não dava qualquer garantia sobre a consistência da zona euro perante um choque sistémico, ou seja, não garantia que os investidores em dívida soberana de países como Portugal não seriam queimados. Tudo isto era verdade, como se veria nos meses seguintes.

O choque em Portugal traduziu a incompreensão que muitas pessoas tinham da crise. Passos Coelho, que apelidou a decisão da Moody’s de "murro no estômago", era primeiro-ministro há 15 dias. A expectativa de muitos era de que com a saída de José Sócrates (que presidiu ao colapso das contas públicas portuguesas) e com a chegada da troika a situação iria melhorar. Os erros de política de Sócrates agravaram muito o impacto da crise, mas esta não era exclusivamente fruto disso – a decisão da Moody’s ilustrava isso de forma clara.

Nos últimos sete anos e três meses aconteceram duas coisas: Portugal cumpriu o programa da troika, saiu do resgate e manteve a responsabilidade orçamental; e, tão ou mais importante, o Banco Central Europeu tornou-se, de facto, num garante da dívida da zona euro. Os juros foram baixando, as economias recuperando e as agências, com soluços aqui e ali, tirando Portugal de lixo.

Por ser a última a decidir subir a notação acima de "investmento grade", a Moody’s vem apenas confirmar a recuperação da capacidade de crédito da República (muitíssimo facilitada pelo BCE que atirou os juros para níveis historicamente baixos). É uma decisão importante, sim, mas não muda o jogo – vem de resto atrasada face ao que se passa no mercado, reconfirmando o estado actual de coisas.

Talvez o valor maior para quem presta a mínima atenção a estas coisas seja mesmo simbólico – um reflexo de um país que, apesar do ciclo de recuperação e "apaziguamento", tem bem presente na memória aquilo que aconteceu. Afinal, não foi assim há tanto tempo – foram só sete anos e três meses.