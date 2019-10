Moody’s diz que Governo de Costa está menos pressionado a aumentar despesa

Depois de as agências de rating Fitch e DBRS terem ontem aplaudido os resultados das eleições legislativas de 6 de outubro, já que antevêm a continuidade das políticas de consolidação orçamental em Portugal, hoje foi a vez de a Moody’s fazer o mesmo.

A Moody’s destaca que os resultados destas eleições "sinalizam a prossecução da política" orçamental levada a cabo ao longo desta legislatura. "Apesar de não ter conseguido maioria absoluta, o resultado é positivo para a notação de Portugal, uma vez que o reforço da posição do PS no parlamento significa ser menos provável qualquer alteração material na sua disciplinada abordagem à política orçamental", sublinha a agência no relatório hoje divulgado.

"O PS alicerçou a sua campanha eleitoral na disciplina orçamental e comprometeu-se a que o país tenha excedentes orçamentais como forma de proteger Portugal de uma contração no ciclo económico", destaca

Além disso, sublinha a agência, "a nova aritmética parlamentar significa que o PS continuará a poder aprovar legislação, mesmo que o Bloco de Esquerda e o PCP se abstenham". Algo que a Moody’s considera importante, uma vez que "isto deverá permitir que o governo resista a pressões no sentido de aumentar a despesa pública nos próximos anos, incluindo por parte de partidos que poderão apoiá-lo em muitas outras medidas".

Neste momento, a S&P e a Fitch têm a dívida de longo prazo de Portugal no penúltimo nível da categoria de investimento de qualidade – ou seja, dois graus acima de "junk" (categoria de investimento especulativo). Já a DBRS elevou e mais um nível, na passada sexta-feira, estando agora a classificação da dívida soberana da República no terceiro nível acima de lixo.



Já a Moody’s coloca Portugal no último nível de investimento de qualidade, mas poderá colocar a dívida soberana no mesmo patamar que as restantes agências já na próxima reunião, agendada para 22 de novembro.