Ofertas de emprego sem candidatos em máximos de quatro anos

Em julho foram mais de 23 mil as vagas de emprego disponíveis nos registos do IEFP que não tiveram qualquer interessado.

Em julho o IEFP registou 23.236 vagas de emprego disponíveis que não mereceram interesse por qualquer candidato, o valor mais elevado para um mês de julho desde 2017, indica a edição desta segunda-feira do Jornal de Notícias (JN).







O jornal assinala que perto de metade destas vagas estavam concentradas nos setores das atividades imobiliárias e administrativas; alojamento e restauração e contrução.As ofertas de emprego sem candidatos quase duplicaram face às 12.705 registadas em julho do ano passado e superam igualmente as 19.294 observadas em igual mês de 2019, ainda antes da pandemia.Em termos geográficos, Lisboa e Vale do Tejo apresentava mais de 7.400 vagas sem interessados, seguindo-se o Centro, com 5.819, e o Norte, com 4.824.