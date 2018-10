Estas são das medidas que mais penalizam os gastos públicos.

O descongelamento faseado de carreiras e o aumento extraordinário das pensões vão aumentar a despesa em 411 milhões de euros no próximo ano, sendo das medidas que mais penalizam os gastos públicos, segundo a proposta de OE2019.



A proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) entregue na segunda-feira no parlamento detalha o impacto orçamental das medidas previstas para o próximo ano, sendo o descongelamento de carreiras a que implica um maior aumento da despesa na função pública, de 274 milhões de euros líquidos.



Já a actualização extraordinária das pensões custará 137 milhões de euros no próximo ano, um valor apenas superado pela prestação social para a inclusão, que custará 153 milhões de euros.



Também a penalizar a despesa pública está a reforma das longas carreiras, que custará 66 milhões de euros ao Estado e o abono de família com um aumento de 58 milhões de euros.



Em sentido contrário, o Governo estima poupanças de 191 milhões de euros com juros.



Do mesmo modo, o exercício da revisão de despesa vai traduzir-se numa redução de 236 milhões de euros, dos quais 57 milhões na Saúde e 36 milhões com serviços partilhados e compras públicas.



Com a redução do absentismo da administração pública, excluindo a Educação, o Governo espera uma poupança de 30 milhões de euros.



Consolidadas as medidas que aumentam e que contraem a despesa, o resultado que o Ministério das Finanças espera é o de um aumento da despesa em 292 milhões de euros no próximo ano.