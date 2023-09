O país onde as moedas falsas de €2 se tornaram um problema

Como se vê se uma moeda de €2 é falsa ou não? No Kosovo, os empresários e funcionários como Endrit, que trabalha num café, tiveram que aprender. As falsificações podem ser detetadas a segurar uma moeda à frente da luz, ou a lançá-la a uma mesa, para ouvir o seu som. "No início todos se preocupavam em ver se as moedas eram ou não falsas", relata Endrit à agência noticiosa Reuters. "Agora não vemos... Podemos estar a aceitar ou a dar dinheiro falso. É tudo a mesma coisa", lamenta.







Moeda falsa de dois euros. Percebe a diferença? REUTERS/Laura Hasani

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O Kosovo, um país cuja independência da Sérvia foi reconhecida por Portugal em 2008, adotou o euro como a sua moeda apesar de não integrar a zona Euro. Contudo, as falsificações da moeda estão a preocupar as autoridades.Em 2022, foram registados 804 casos de falsificação de dinheiro. Em 2023, a polícia contabiliza 486 até agora. No primeiro semestre de 2023, a polícia forense analisou mais de 30 mil moedas contrafeitas, mais do que as 4.451 no mesmo período do ano passado."A qualidade vai de muito mau a muito bom", conta à Reuters a perita Vjollca Mavriqi. "Antes, as moedas falsas não eram magnéticas e agora são, antes tinham falhas no peso mas agora têm o mesmo das genuínas."Quem trabalha em atendimento ao público vê-se obrigado a verificar as moedas, apesar de as falsificações serem tão boas que é quase impossível garantir que uma moeda é verdadeira. Há quem as proíba como Sokol Havolli, presidente de uma empresa de estacionamento. Todos os dias, acumulava até €150 nestas moedas. Agora, tem máquinas doadas por bancos que permitem identificar as moedas falsas."Tivemos uma quantidade significativa de moedas de €2 que recebíamos todos os dias dos clientes, e isso gerava até cerca de €100 a €150 por dia, o que se transformava em €50 mil anualmente. E representava uma perda significativa para a empresa", relata à Reuters o presidente do Conselho de Administração da empresa de estacionamento Pristina Parking. "Mas isso também ameaçava a integridade dos nossos funcionários porque havia casos que eram tratados pela polícia contra eles, que não tinham culpa de receber este dinheiro. Por isso tivemos que intervir em dezembro de 2022 e banir completamente a receção de moedas de €2 na nossa empresa."Segundo a agência noticiosa Kosova Press, as pessoas são aconselhadas a fazer mais pagamentos através de cartões. O Banco Central do Kosovo estabelece como regra que todos os bancos e instituições financeiras devem fazer queixa do dinheiro falso que é entregue pelos clientes. Mas segundo o dono de um supermercado ouvido pela Reuters, é mais fácil passar as moedas falsas a clientes do que arriscar ser processado depois de deixar os ganhos diários ao banco. "Não deposito estas moedas no banco porque sei que vão chamar a polícia e posso ser preso... Devolvo-as aos clientes na manhã seguinte e durante o dia", confessa o homem, que manteve o anonimato. "Sempre nos queixámos de não termos a nossa própria moeda no Kosovo, agora parece que já temos - as moedas falsas de €2."