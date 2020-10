O Orçamento do Estado em 5 gráficos

O Orçamento do Estado em que se prevê o crescimento da despesa total para um valor pela primeira vez acima de 100 mil milhões de euros é também um documento em que o Governo prevê o início da correção do enorme desequilíbrio orçamental gerado em 2020 pela pandemia. O contexto esperado para 2021 é de recuperação parcial da crise profunda e a estratégia orçamental do Governo assenta na alquimia com que conseguiu fazer aprovar os orçamentos anteriores: aproveitar o crescimento da economia para pagar parte do plano de expansão dos apoios. O resto é défice que, por agora, Bruxelas e os mercados toleram. Não é austeridade, é contenção.

1. Economia, a arriscada base da alquimia.









A economia é o pano de fundo de qualquer proposta de Orçamento. Para 2020 o Governo prevê uma contração idêntica à prevista há dias pelo Banco de Portugal: 8,5%, uma queda sem precedentes na democracia (superior à queda acumulada nos anos da troika). Mas para o próximo ano a previsão é de recuperação face a 2020: 5,4%. Do ponto de vista da economia isto significa que o impacto da crise pandémica este ano não será superado em 2021. Mas para a gestão das finanças públicas o impacto do crescimento é grande, uma vez que facilita a tarefa de pagar os estímulos e apoios: mais crescimento gera mais receita fiscal e contributiva e diminui a despesa social. Está aqui a primeira chave para perceber a proposta do Governo – o efeito da recuperação da economia dá um contributo crucial para ajudar a financiar as medidas de estímulo (do lado da despesa e da receita) sem fazer descarrilar o défice orçamental. Problema: o relatório do Governo sublinha o "elevado nível de incerteza" das projeções, incerteza motivada pela crise sanitária.



2. Défice: o que fazer quando não há uma meta?









O Orçamento do Estado para 2021 é o primeiro deste século a ser desenhado sem que o Governo tenha de observar o limite de 3% do PIB para o défice orçamental – para não somar austeridade orçamental ao efeito da crise económica gerada pela pandemia, a Comissão Europeia suspendeu temporariamente as regras de disciplina orçamental. Mas esta maior liberdade de movimentos não levou o Governo a "esticar-se" no objetivo para o défice. A crise vaporizou o primeiro excedente orçamental da democracia trazido de 2019 e trouxe de volta o défice, que rondará 7,3% este ano. Mas a previsão para 2021 é de 4,3%, com o Governo a assumir no documento que quer colocar o défice abaixo dos 3% logo em 2022. "Por seu lado, para 2022, o Ministério das Finanças prevê um défice orçamental das administrações públicas abaixo do limite de 3%, assegurando assim que, num cenário em que a cláusula de derrogação seja levantada, o limite o Pacto de Estabilidade e Crescimento é cumprido", lê-se no relatório. Mas há outra razão: a montanha de dívida pública.

3. O maior travão: a dívida pública







As regras de disciplina podem ter sido suspensas por causa da crise, mas essa mesma crise fez disparar a dívida pública de 117% para 133,8% do PIB este ano. Este valor é um recorde que surge depois de nos últimos anos o crescimento da economia e a contenção orçamental da era Mário Centeno terem permitido baixar a dívida da casa dos 130% para cerca de 117%. Numa era de juros historicamente baixos o endividamento não pesa tanto na fatura dos juros – e a pressão dos mercados de dívida é inexistente – mas nem por isso o Governo se mostra disponível para baixar a guarda nesta frente: um rácio superior a 130% assusta quem gere as Finanças. A previsão para 2021 é assim de uma redução do rácio para 130,9% e corresponde a uma escolha política: conter o estímulo orçamental (não aumentando tanto a despesa ou não baixando tanto impostos) tendo em vista a redução da dívida. À esquerda do PS – campo onde o primeiro-ministro joga a aprovação da proposta de Orçamento – esta opção não vai ter muitos adeptos.

4. Despesa corrente em máximos – mas.









A contenção referida trás parece entrar em contradição com os vários indicadores espalhados no documento, que sugerem um aumento pronunciado do despesismo. Depois de um salto recorde em 2020, a despesa corrente – com salários dos funcionários públicos, prestações pagas pelo Estado Social, etc. – atingirá em 2021 um valor recorde absoluto em euros: mais de 92 mil milhões de euros. Outro valor histórico: a despesa total em 2021, que além da corrente inclui as despesas de investimento, ultrapassa pela primeira vez 100 mil milhões de euros.

Mas olhando para o peso da despesa corrente na economia, revela-se um filme um pouco diferente: o Governo prevê que este diminua em 2021 para 43,7% do PIB (valor idêntico ao verificado em 2015). Com a economia a recuperar – se recuperar o que o Governo prevê – o ministro João Leão conseguirá repetir a receita de anos anteriores: aumentar a despesa em valor, mas reduzir essa mesma despesa em percentagem do PIB.

Estes valores ilustram um dos pilares da estratégia económica do governo: usar a despesa pública para mitigar o efeito da destruição económica e social causada pela crise pandémica. As medidas novas do lado da despesa somam mais de 3 mil milhões de euros: é aqui que estão os apoios ao emprego (900 milhões), a nova prestação para desempregados que perdem o subsídio (450 milhões), as despesas adicionais de saúde (300 milhões) e o custo da escola digital (279 milhões), entre outras.

O aumento da despesa reflecte, também, o peso de compromissos estruturais que nada têm a ver com a pandemia: o efeito do descongelamento das carreiras da função pública (333 milhões de euros) e da entrada líquida de novos pensionistas na Segurança Social por via da reforma (409 milhões) são dois exemplos.

5. O outro prato da balança: a receita











A crise induzida pela resposta pública e social à pandemia deu um golpe sem precedentes (-11%) na receita dos impostos em 2020. Em 2021, a recuperação da economia ajuda a receita dos impostos a recuperar sem que haja um aumento relevante de taxas – ainda assim, a receita dos impostos será a mais baixa desde 2017. A diferença maior face ao país pré-Covid está na receita dos impostos indiretos sobre o consumo – a previsão para o IVA, o imposto mais valioso para os cofres públicos, fica 863 milhões de euros abaixo do que foi arrecadado em 2019, por exemplo.

Esta frente da receita fiscal é uma das mais arriscadas para os planos de João Leão, dado o impacto ainda por perceber de um eventual agravamento da pandemia no consumo e no emprego. Um dos maiores riscos estará na previsão 13,4 mil milhões de euros para o IRS, um valor acima do de 2019, quando o desemprego estava em menos de metade. João Leão argumentou na conferência de imprensa de hoje que a previsão se deve à expectativa de aumento do valor global dos salários – um pressuposto arriscado num contexto em que os empregadores se confrontam com um grau de incerteza muito alto.