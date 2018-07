Um estudo científico publicado no JAMA Internal Medicine indica que quem bebe café terá uma probabilidade maior de viver mais tempo. Ao mesmo tempo, a investigação sugere que não é a cafeína a responsável por esse efeito, visto que o aumento da esperança de vida também se regista em quem bebe apenas descafeinado."Registámos uma associação inversa entre beber café e a taxa de mortalidade. Isto inclui os participantes que disseram beber apenas uma chávena por dia mas também aqueles que bebem oito ou mais, seja na versão expresso, instantâneo ou descafeinado", explicou a autora do estudo, a investigadora Erikka Loftfield do National Cancer Institute, nos EUA.A investigação contou com a participação de meio milhões de britânicos, sendo que 14.200 acabaram por falecer durante o período que durou o estudo. De acordo com o artigo, quem bebe apenas uma chávena de café por dia tem um risco menor (6%) de morte prematura em comparação a quem não consome a bebida. A taxa aumenta conforme se bebe mais café, chegando aos 14% entre aqueles que consomem acima de oito cafés por dia.O facto de quem até bebe descafeinado parecer aumentar a esperança média de vida demonstra que a "culpa" não estará na cafeína. A invesrigação recorda que o café - mesmo moído - contém mais de mil compostos que podem ser responsáveis por este efeito.