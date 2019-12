Há mais um T0 com a cama suspensa entre estantes. Este custa €600

"Apartamento T0 com 25m2 situado no 1º andar sem elevador, em Arroios. Apartamento mobilado e cozinha totalmente equipada com exaustor, placa, forno, esquentador, micro-ondas, frigorífico, máquina de lavar a roupa e máquina de secar a roupa. Possui ar condicionado. A 10 minutos a pé da estação de metro Saldanha e Picoas e vários autocarros na zona", pode ler-se no anúncio partilhado na plataforma Idealista . O imóvel está a ser arrendado através de uma agência imoboliária.