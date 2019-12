Gianvitto Rossi, o novo deus dos sapatos de luxo

Aterrou pela primeira vez em Lisboa para visitar a única loja do País que vende as suas criações, a Stivali na Avenida da Liberdade, em Lisboa, sorriu com simpatia mas falou pouco.





A filha que agora o acompanha nas viagens explicou que é "um homem muito tímido", não obstante ser, neste momento, uma celebridade planetária. Os sapatos que desenha estão hoje nos pés das princesas britânicas como Meghan Markle ou Kate Middleton (que, segundo consta, tem cinco pares do modelo "105 Pump" em várias cores), rainhas pop como JLo ou veteranas como Gwyneth Paltrow.Há quem considere que os seus sapatos tanto podem estar nas ruas como num museu mas, na prática, eles estão à venda em 250 lojas do mundo todo, além de nas plataformas online como a Farfetch ou a Net-a-Porter. O preço? Não tão caro como se podia esperar tendo em conta que o designer que os assina é filho do mítico Sérgio Rossi, que fazia os sapatos para a Versace e se tornou ele próprio uma lenda entre as muitas candidatas a cinderela dos anos 90.

Numa breve conversa com a SÁBADO, Gianvito Rossi falou dessa "enorme herança que é a arte do Renascimento" e a sua tentativa de aplicar aos sapatos aquilo que Leonardo da Vinci aplicava ao desenho do corpo humano: a divina proporção, mas também os movimentos feministas, o uso de peles e a sua aversão por "tendências" e logótipos.

Disse numa entrevista os sapatos eram o seu modo de comunicar com o mundo. O que dizem os sapatos que cria? A que mundo é que eles se destinam?

Realmente os sapatos são a minha forma de exprimir o que sinto e o que eu acredito ser a mulher: uma pessoa auto-confiante, moderna, que transmite, ao mesmo tempo feminilidade e poder. Os sapatos e a mulher são duas faces da mesma moeda.

Então o que pensa deste tempo com os movimentos feministas como o #Metoo e o uso generalizado de ténis e não de saltos altos?

Sinto que antes de mais as mulheres têm o direito de viver como entendem, de se expressarem como querem. É um direito fundamental. Porém, acredito que este movimento das mulheres para copiarem modelos de comportamento masculinos é uma perda para todos, porque o mundo feminino é muito mais interessante. O dia-a-dia para as mulheres de hoje é muito duro; de todos os lado lhes tentam dizer como se comportar, como gerir os mais ínfimos domínios da sua vida. Por isso acredito que sentir-se poderosa a partir do seu look exterior talvez seja a melhor maneira de enfrentar isto e impor respeito.

Mas o sapato acaba por estar inevitavelmente conotado com a objectificação da mulher, com a expressão de uma "sexyness" que este tempo condena…

Estimular uma aceitação passiva é sempre mau, mas para a mulher se tornar empoderada ela não precisa de negar a sua feminilidade. A liberdade é a grande conquista pessoal e qualquer pessoa e a moda deve ajudar a encontrar essa liberdade.

Gosta da aplicar às suas criações a frase do arquitecto Mies Van der Rohe, "less is more", que resume o seu espírito modernista e funcional. Onde vai buscar alimento para a sua inspiração?

O lugar que mais me inspira é o real. Uma obra de arte, como o cinema, é importante, mas todas elas já são uma interpretação do mundo feita por outra pessoa. Eu quero encontrar as minhas próprias interpretações. E gosto da simplicidade, à qual Leonardo da Vinci chamava " a mais alta sofisticação" - é o mais difícil de atingir, mas depois é aquilo que mais orgulho me dá.

Afinal porque é que as mulheres gostam tanto de sapatos? É um mito? Que magia tem um sapato?

Para as mulheres o sapato é algo íntimo, tão íntimo como uma peça de roupa interior. É um acessório que, de facto, pode influenciar todo o look mas também a forma como nos sentimos perante o mundo. É mais íntimo que um vestido.

Tem a reputação de ter criado os stilettos perfeitos, harmonizando a forma e o tamanho dos sapatos com o corpo feminino...

Tenho? Oh não sabia [risos]. Grazie, grazie. Na verdade o que eu tento fazer é não me deixar levar demasiado pelo mundo da fantasia e apostar sobretudo na qualidade do produto. Sou italiano, sou herdeiro de uma longa tradição de fabrico de sapatos de qualidade, ou de combinação entre qualidade e criatividade. Não vale a pena falar de arte se não falarmos também de qualidade. No design, encontrar a harmonia, é uma boa parte do nosso trabalho. Eu tenho que pensar no conforto de quem vai usar aquilo que eu crio. Tem que haver um equilíbrio entre o que usamos e o que sentimos. Se o sapato te deixa confortável ele vai deixar-te mais confiante e isso reflete-se depois na forma como interagimos com os outros. O allure (fascínio) que as mulheres ter é uma coisa muito frágil e não se consegue sem uma boa dose de autoconfiança e eu quero que os meus sapatos dêem às mulheres essa autoconfiança.



Com a aceleração tecnológica e económica a moda tornou "as novidades" mais importantes do que "os objetos" em si mesmos. Como gere essa relação entre a velocidade das mudanças e a intemporalidade do luxo?

É fundamental ter uma estética própria na qual se acredita e se investe, isso é mais importante que qualquer moda. A minha filosofia assenta em três pilares: elegância, modernidade e feminilidade. Depois posso acrescentar algo mais contemporâneo mas sem nunca comprometer esta filosofia. Não crio sapatos para uma estação mas para um longo tempo, para estarem acima de qualquer moda. Não quero saber de tendências. As tendências são o contrário do luxo, que passa pelo prazer de guardar, de fazer durar. Quero que os sapatos que crio sejam parte da vida como uma boa memória à qual se retorna sempre e não uma coisa que se tem vergonha de usar passados dois meses.

Uma nova ética na relação com a natureza está a banir o uso de peles de animais que são a matéria prima do calçado. Como encara o futuro da indústria do calçado?

É uma mudança grande mas importante e eu sinto que a indústria de calçado europeia e italiana estão muito atentas ao problema e estão em busca de soluções. Neste momento já temos uma das regulamentações mais avançadas do mundo, o que nos deve deixar orgulhosos. Mas não é fácil determinar o que é bom e o que é mau. Por exemplo, eu uso pele de animais mas exclusivamente peles desperdiçadas que vêm da indústria alimentar, o que na verdade é uma forma de reciclagem. Os ténis de borracha são muito mais poluentes. Hoje em dia o ciclo de vida dos objectos que criamos tornou-se muito problemático e nós estamos ainda no começo. Na minha empresa tenho um projeto de cooperação com a Universidade de Bolonha para tentar aplicar uma sustentabilidade ecológica nas nossas fábricas. Se o luxo é um prazer tangível ele também tem que ser executado com ética e rigor, pois de outra forma ele nunca poderá dar um prazer completo a quem o compra.

No seu famoso modelo Plexi usou PVC e não pele. Este modelo representa uma tentativa de usar materiais alternativos às peles?

Na verdade eu não estava a procurar uma nova matéria prima mas sim uma nova leveza. Eu desejava criar um sapato minimalista que expusesse uma maior superfície do pé feminino, queria evidenciar a continuidade que vai da perna para o pé e ao mesmo tempo criar a ilusão de uma silhueta mais longilínea.

Os modelos que criou como a Portofino Sandal, ou os Plexi pumps, os botons de veludo estão entre os mais copiados do mundo. Como lida com esta proliferação das cópias que as novas tecnologias possibilitam e alimentam?

É uma realidade mas eu não quero gastar o meu tempo de vida com advogados então eu prefiro não dar demasiada importância a isso, porque é impossível controlar a circulação dessas cópias. Espero que os meus cliente compreendam isso e continuem a ser-me fiéis.



Gianvito Rossi não gosta de logótipos visíveis nem de solas vermelhas. Considera-se um outsider no mundo dos criadores de sapatos?

Eu considero que sou apenas a moldura para a obra de arte que é a beleza feminina. O que eu faço é criar um suporte para uma beleza que já existe por si mesma. É a mulher que deve usar os sapatos e não os sapatos que devem usar a mulher. Creio que atualmente as pessoas estão muito inseguras e precisam de se adornar com grandes logótipos para se afirmarem. Os logótipos tornaram-se uma espécie de armadura, em que tu dizes às pessoas "não olhem para mim, olhem para aquilo que eu uso". Eu continuo a achar mais importante olhar para as pessoas. Além de que grandes logótipos é uma coisa barata e de mau gosto (risos).