O BES perdeu cinco milhões e deixou uma aldeia dividida

A pesada herança do BES conta-se também pelas transações de um lote à saída da A5 em Cascais. Fica na Aldeia de Juso, onde agora se constroem infraestruturas (saneamento, esgotos, telecomunicações) e arruamentos. Mas a maioria dos locais e a população das localidades vizinhas contestam aquilo que poderá vir a ser um outlet, equivalente em tamanho a 70% do Cascais Shopping. “Uma monstruosidade urbanística”, dizem. Além do impacto do ruído, tráfego e da poluição da obra, entalada numa zona de moradias, há o BES envolvido: perdeu milhões naquelas terras. O antigo banco do Dono Disto Tudo (Ricardo Salgado) vendeu o lote ao desbarato.



O BES entrou na compra e vendeu o dito terreno em 2008, no início da crise do subprime, quando os valores do imobiliário começaram a cair. Nessa altura, a 25 de julho, o banco emprestava €15 milhões à sociedade imobiliária Euroshetland, com sede no edifício da Logoplaste, Malveira da Serra, para a compra do tal lote vendido pela Alcatel. A 16 de junho de 2011, a entretanto extinta Logopark, antes Euroshetland, vendia por €15,986 milhões o mesmo ativo ao Espírito Santo Fundos de Pensões SA para saldar a dívida ao BES.



O terceiro ato data de 9 de junho de 2017, no pico do boom imobiliário e três anos depois do colapso do BES. O Fundo de Pensões do Novo Banco (antes do Espírito Santo e recapitalizado pelos contribuintes) vendia à sociedade imobiliária PVCascais Retail o mesmo ativo, mas a preço de saldo, tendo em conta as escrituras consultadas pela SÁBADO. Números redondos: o desconto foi de 5 milhões de euros. Ou seja, o terreno foi vendido por €10,5 milhões à empresa criada nesse ano, com um capital social de €50 mil.