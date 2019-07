Entre 2009 e 2018, aumentou o número de trabalhadores por turnos em Portugal. É o que demonstram os dados do Relatório anual sobre Emprego e Formação Profissional, divulgado pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). Em 2009, eram mais de 440 mil. Em 2018, chegavam aos quase 750 mil trabalhadores.





Esta terça-feira, no Parlamento, foram chumbadas as propostas do BE e do PCP no sentido de reforçar os direitos dos trabalhadores em regime de turnos, com votos contra do CDS, PSD e PS.

As propostas consistiam em limitar horários, alargar o tempo de descanso, aumentar os dias de férias, exigir mais exames médicos, criar compensação salarial obrigatória, ou reduzir a idade da reforma dos trabalhadores que trabalham por turnos.

Não foi aprovada nenhuma das propostas dos dois partidos pela comissão parlamentar uma vez que o PS, que já tinha votado favoravelmente na generalidade, acabou por se juntar à direita e chumbar a proposta.

Mais de 160 mil trabalhadores em part-time gostavam de trabalhar mais horas

O relatório indica ainda que, em 2018, mais de 160 mil trabalhadores em tempo parcial estavam disponíveis para trabalhar mais horas. Entre 2017 e 2018, diminuiu o número de trabalhadores subempregados - definidos pelo emprego a tempo parcial involuntário, segundo a Eurostat - em 14,5%.

Entre 2017 e 2018, mais pessoas passaram a trabalhar até 40 horas semanais e menos desempenham as suas funções durante 41 ou mais horas. Em 2018, a maioria trabalhava entre 36 a 40 horas por semana.

Quanto à divisão por sexos, há mais mulheres a trabalhar até 35 horas semanais e mais homens a trabalhar 41 ou mais horas. Na categoria dos que trabalham entre 36 e 40 horas, o peso de cada um dos géneros é muito semelhante, embora as mulheres sejam ligeiramente menos.

Enquanto na UE a população que trabalha a part-time em situação de subemprego tem vindo a diminuir significativamente nos últimos anos, em Portugal esta conjuntura tende a agravar-se.



Apesar dos dados observados, a percentagem da população empregada a trabalhar a tempo completo mantém-se superiormente elevada correspondendo a 89,6% de toda a população portuguesa empregada, em 2018.