"Às vezes dizem-me que tenho de me sujeitar mas eu não tenho de me sujeitar. É complicado, tenho um filho de 10 anos e é nele que tenho de pensar." As palavras são de Fernanda Nogueira, desempregada há quatro anos porque não consegue arranjar um emprego de horário fixo – só se cruza com opções por turnos ou horários que se prolongam até à noite e faz questão de não deixar o filho sozinho (não tem mais ninguém para ajudar, já que o marido passa muito tempo fora, em trabalho).

Este é apenas um dos muitos casos de mães e pais que se vêem numa encruzilhada entre o trabalho e a vida familiar. Formadores, trabalhadores de centros comerciais e até militares: são vários os casos que a SÁBADO encontrou: "Como é que eu vou trabalhar sabendo que o meu filho está sozinho em casa? Estou lá de corpo mas não estou de alma", diz um militar.

Os artigos 56º e 57º do Código do Trabalho prevêem o direito ao horário flexível para os pais com filhos menores de 12 anos poderem escolher, dentro de determinados limites, a hora de entrada e de saída do emprego. Muitas vezes a lei não é seguida e os trabalhadores não se queixam – por receio das consequências.



Leia a reportagem completa na edição número 743 da SÁBADO, nas bancas quinta-feira, dia 26 de Julho.