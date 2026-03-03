Desemprego mantém-se nos 5,6% em janeiro, o mínimo de 23 anos

A nova vida de Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua
Tomás Guerreiro
Estimativa provisória foi divulgada hoje pelo INE.
O desemprego manteve-se nos 5,6% em janeiro, o mesmo valor de dezembro de 2025 e 0,7 pontos percentuais abaixo de janeiro desse ano, segundo a estimativa provisória divulgada hoje pelo INE.
Nas Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego hoje publicadas, o INE manteve, nos 5,6%, a previsão divulgada em 29 de janeiro da taxa de desemprego de dezembro do ano passado, a mais baixa desde fevereiro de 2002, quando igualou aquele valor.