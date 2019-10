Novas medidas para aumentar despesa pública preocupam Finanças Públicas

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) alerta para o impacto que novas medidas que possam vir a ser negociadas com o novo Governo socialista, sobretudo para aumentar a despesa pública, possam vir a ter nas contas públicas na próxima legislatura.





"É uma preocupação que temos. A consolidação orçamental tem sido feita muito pelo lado da despesa pública. E consideramos que é um aspeto que é desejável manter", afirmou a presidente do CFP, depois de ter sido questionada sobre se as negociações à esquerda para apoios parlamentares ao Governo incluem-se nos riscos orçamentais que a entidade antecipa.Nazaré da Costa Cabral falava aos jornalistas numa conferência de imprensa sobre a atualização do relatório 'Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2019-2023'. No documento, o CFP estima que o Governo consiga já este ano um excedente orçamental de 0,1% do PIB e que os saldos orçamentais positivos se mantenham nos próximos três anos.Os especialistas do CFP não consideram "as medidas novas que possam vir a ser anunciadas e que, de alguma maneira, possam implicar deterioração" das perspetivas orçamentais. E por isso assinalam ("desta vez em particular, dada a mudança de legislatura", segundo Nazaré da Costa Cabral) um conjunto de riscos orçamentais.Em causa estão "certas rubricas mais rígidas da despesa, designadamente despesas com pessoal e com certas prestações sociais", e que, segundo a presidente do CFP, "podem comprometer a obtenção dos resultados agora estimados".