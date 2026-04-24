Nike despede 1.400 trabalhadores sobretudo do departamento de tecnologia

O diretor de operações da empresa, Venkatesh Alagirisamy, informou numa nota enviada aos funcionários que estes cortes fazem parte de uma ampla estratégia de reestruturação da Nike denominada "Win Now".
A Nike vai despedir cerca de 1.400 trabalhadores, maioritariamente funcionários do departamento de tecnologia, reduzindo 2% do quadro global de trabalhadores, revelou a empresa de material desportivo numa nota interna.
Nike despede 1.400 trabalhadores sobretudo do departamento de tecnologiaAP
O diretor de operações da empresa, Venkatesh Alagirisamy, informou numa nota enviada aos funcionários que estes cortes fazem parte de uma ampla estratégia de reestruturação da Nike denominada "Win Now".
Segundo a CNBC, que teve acesso à mensagem do responsável, esta iniciativa visa reformar o departamento de tecnologia da empresa, modernizar a produção da linha de ténis Air e transferir algumas operações da marca de calçado Converse, entre outras medidas.
Estas mudanças implicarão a redução de cerca de 1.400 postos de trabalho nas operações globais da empresa, a maioria na área de tecnologia, em regiões como a América do Norte, Ásia e Europa.
"Estas reduções (de pessoal) são muito difíceis tanto para os colegas diretamente afetados como para as equipas que os rodeiam", afirmou Venkatesh Alagirisamy na informação enviada aos funcionários.
Em janeiro, a Nike já tinha anunciado que iria despedir 775 funcionários, a maioria dos quais trabalhava em centros de distribuição nos Estados Unidos, devido à automatização das operações.