O diretor de operações da empresa, Venkatesh Alagirisamy, informou numa nota enviada aos funcionários que estes cortes fazem parte de uma ampla estratégia de reestruturação da Nike denominada "Win Now".

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A Nike vai despedir cerca de 1.400 trabalhadores, maioritariamente funcionários do departamento de tecnologia, reduzindo 2% do quadro global de trabalhadores, revelou a empresa de material desportivo numa nota interna.



Nike despede 1.400 trabalhadores sobretudo do departamento de tecnologia AP

O diretor de operações da empresa, Venkatesh Alagirisamy, informou numa nota enviada aos funcionários que estes cortes fazem parte de uma ampla estratégia de reestruturação da Nike denominada "Win Now".

Segundo a CNBC, que teve acesso à mensagem do responsável, esta iniciativa visa reformar o departamento de tecnologia da empresa, modernizar a produção da linha de ténis Air e transferir algumas operações da marca de calçado Converse, entre outras medidas.

Estas mudanças implicarão a redução de cerca de 1.400 postos de trabalho nas operações globais da empresa, a maioria na área de tecnologia, em regiões como a América do Norte, Ásia e Europa.

"Estas reduções (de pessoal) são muito difíceis tanto para os colegas diretamente afetados como para as equipas que os rodeiam", afirmou Venkatesh Alagirisamy na informação enviada aos funcionários.

Em janeiro, a Nike já tinha anunciado que iria despedir 775 funcionários, a maioria dos quais trabalhava em centros de distribuição nos Estados Unidos, devido à automatização das operações.

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