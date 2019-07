Estava num bar de Madrid com um amigo quando olhou para o lado e viu dezenas de copos largos e cheios de gelo nas mãos dos clientes. Já vendia bebidas há quatro anos – nunca fez mais nada na vida, aliás –, mas nunca tinha ouvido falar da moda que propagara uma misteriosa bebida transparente, às vezes colorida, pela capital espanhola. Foi por isso que, quando se dirigiu ao balcão, Caetano Beirão da Veiga, 35 anos, disse o que só a ele parecia fazer sentido: "Quero uma coisa daquelas." Sim, respondeu o empregado, "mas qual?" "Uma daquelas", insistiu enquanto o barman se virava e apontava para uma prateleira cheia de garrafas. "Em 2010, quando em Portugal ainda só se bebia Gordon’s [em copo estreito e com muito menos gelo], já tinham 20 marcas diferentes de gin." Bem, avançou, "dê-me uma qualquer". A partir daí o negócio da Empor Spirits, a maior distribuidora independente de bebidas em Portugal (quase todos os concorrentes têm as suas próprias marcas) nunca mais seria o mesmo.





ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Pensei que aquilo tinha que funcionar cá e fui-me informar para perceber quais eram as marcas de gin que mais vendiam. Um mês depois fui à Bulldog dizer que gostava de importar a marca deles. "Sim senhor, não temos ninguém em Portugal."Depois disse-lhes: "Olhe, mandem-me 20 caixas.""Não, não, só vendemos à palete."Não, uma palete são 100 caixas. Vou meter 600 garrafas de gin em casa, está tudo maluco? Ainda estive duas semanas vai-não-vai.Eram 10 mil euros, pronto pagamento, claro, porque Portugal na altura estava em crise.