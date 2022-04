Na próxima semana gasóleo sobe cerca de dois cêntimos e gasolina um cêntimo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os preços dos combustíveis vão subir, ainda que de forma ligeira na próxima semana.

A partir da próxima segunda-feira, 18 de abril, a gasolina simples 95 poderá subir cerca de um cêntimo, para um preço médio de 1,963 euros por litro, enquanto o gasóleo simples poderá ficar cerca de dois cêntimos mais caro. A concretizar-se, o diesel poderá tocar nos 1,889 euros por litro, segundo as contas do Negócios. Desde o início do ano, o preço da gasolina já aumentou 19% e o do gasóleo 24%.





Estes valores poderão ainda ser afetados pela aplicação do mecanismo do Governo que tem em vista a redução do imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) que é aplicado semanalmente, sendo de esperar que no final desta semana o Executivo de António Costa declare se haverá e quais os descontos concretos aplicados ao imposto sobre gasolina e gasóleo.



Ao contrário do que acontece em outras semanas o mercado internacional vai estar fechado esta sexta-feira, dado que é o dia em que arranca o tríduo pascal cristão, pelo que os cálculos do Negócios têm por base a evolução da gasolina e gasóleo até esta quinta-feira.

Esta subida ligeira é sobretudo causada pelos movimentos da cotação do petróleo e derivados no mercado internacional. Depois de um "rally" de dois dias, o ouro negro está a cair mais de 1% no mercado internacional. A invasão russa à Ucrânia é o que mais pressiona o mercado, pelo lado da oferta, enquanto a vaga de confinamentos na China, o maior importador de petróleo do mundo, é o que mais alivia, pelo lado da procura.

Esta quinta-feira, o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, está a cair 1,36% para 107,30 dólares o barril, depois de subir cerca de 4% esta quarta-feira. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência para o mercado norte-americano perde 1,52% para 102,67 dólares o barril. Desde o início da semana, o WTI já valorizou 4,6%, segundo as contas da Bloomberg.

Segundo o relatório da Agência Internacional da Energia (AIE) publicado esta quarta-feira, os países exportadores da OPEP + apenas forneceram 10% do aumento prometido de oferta permitido no mês passado.

O maior "trader" independente do mundo de petróleo, o Vitoul Group, anunciou que vai deixar de comercializar petróleo e derivados de origem russa até ao final do ano, embora tanto a China como a Índia continuem a receber cargas de petróleo. As refinarias indianas estão a transformar o petróleo russo em diesel e a enviar este derivado para várias regiões do globo, incluindo a Europa, dificultando ainda mais a possibilidade da União Europeia aplicar sanções futuras contra o petróleo russo.

O mercado do petróleo vive um período especialmente volátil desde o início da guerra na Ucrânia, tendo sentido um ligeiro alívio com os confinamentos na China e a libertação de reservas estratégicas por parte dos EUA e dos aliados.

Os cálculos do Negócios têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

