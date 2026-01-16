Sábado – Pense por si

Dinheiro

Motoristas de TVDE protestam na próxima semana, previstas perturbações nas viagens de Uber e Bolt

Lusa 20:16
As mais lidas

"Os motoristas vão poder continuar a trabalhar através desta ação, simplesmente vão desligar uma das plataformas", explicou coordenador.

Motoristas de TVDE vão desligar as aplicações das plataformas Uber e Bolt, alternadamente, durante a próxima semana, nas horas de ponta matinais, numa ação de protesto promovida pelo Movimento Cívico Somos TVDE contra a falta de regulação do setor.

TVDE
TVDE Vitor Mota/ Medialivre

"Os motoristas vão poder continuar a trabalhar através desta ação, simplesmente vão desligar uma das plataformas", explicou o coordenador geral do Movimento Cívico Somos TVDE, Fernando Vilhais, em declarações à agência Lusa.

A iniciativa de protesto será realizada a partir de segunda-feira e até 24 de janeiro, no período entre as 07:00 e as 10:00, com os motoristas de TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica) a desligarem a Uber na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira e a Bolt na terça-feira, quinta-feira e sábado.

Com o lema "STOP: Uber/Bolt -- Sem motoristas, não há viagens!", o protesto será em todo o país, mas prevê-se que o impacto, inclusive perturbações na oferta de viagens, seja sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, "onde as pessoas se movimentam mais e onde há uma maior concentração de motoristas", adiantou Fernando Vilhais, reforçando esta ação não se traduz numa paralisação total do serviço de TVDE.

"As plataformas, neste momento, têm a capacidade de reduzir preços de forma sistemática para ganhar quota de mercado, e o que já está provado é que isso tudo é feito basicamente somente com o esforço do trabalho dos motoristas. [...] enquanto este modelo estiver em vigor, os rendimentos vão ser sempre, sempre, sempre reduzidos", afirmou o porta-voz do Movimento Cívico Somos TVDE.

Fernando Vilhais acrescentou ainda que as plataformas, como a Uber e a Bolt, têm uma garantia de 25% do valor das viagens, independentemente do preço que esteja a ser praticado no mercado, referindo que os operadores de TVDE fazem os investimentos nas viaturas e contratam os motoristas, mas são as plataformas que atuam, quer sobre operadores, quer sobre motoristas, "como se fossem responsáveis ou tivessem a capacidade de ser uma entidade patronal de todo o setor".

"E isso não é permitido por lei", denunciou o representante do setor do TVDE, indicando que a atual situação resulta da "má regulação da lei", reforçando a "urgência" de se rever a legislação em vigor na Assembleia da República.

Por isso, o protesto pretende "demonstrar às plataformas que elas não podem atuar impunemente e impondo todas as regras", realçou Fernando Vilhais, reiterando que os motoristas vão continuar a trabalhar durante esta ação de contestação, alternadamente entre Uber e Bolt, protegendo assim os trabalhadores que se encontrem numa situação frágil, bem como assegurando a prestação do serviço de viagens aos clientes.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da Uber disse que a empresa respeita o direito à manifestação e afirmou que "todos os motoristas que usam a aplicação podem decidir livremente quando, onde e como a querem usar", sem adiantar qual o impacto previsto do protesto.

A Uber destacou a dinâmica de crescimento do setor, considerando que "é um claro indicador que o TVDE é atrativo, não só na natureza da atividade, como também ao nível dos rendimentos", e realçou que a plataforma ouve regularmente motoristas e parceiros de frota, para melhorar continuamente a sua experiência com a aplicação.

O coordenador do Movimento Cívico Somos TVDE disse que o protesto "está ao alcance de qualquer motorista", porque há autonomia para escolher a plataforma com que se realiza as viagens, apelando a que, durante esta ação, se adote "um critério coletivo" de desligar, alternadamente, as plataformas Uber e Bolt, "como um grito de alerta face à persistente precariedade laboral", exigindo condições dignas de trabalho e "uma regulação mais equitativa, capaz de equilibrar os interesses de todos os intervenientes".

Esta será a primeira ação de protesto do Movimento Cívico Somos TVDE, criado em outubro de 2025 e que pretende agregar todos os motoristas de TVDE, em particular os 80% que trabalham de forma independente, expôs Fernando Vilhais.

Descartando a pretensão de o movimento, que "ainda é relativamente pequeno", querer constituir-se como associação do setor de TVDE, o coordenador disse que a ideia é "acrescentar valor" às duas associações já existentes, a Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados (APTAD) e a Associação Nacional Movimento -- TVDE (ANM-TVDE), "para que a causa comum ganhe maior expressão dentro da sociedade".

A Bolt, em resposta enviada à Lusa, disse que respeita a ação de protesto da próxima semana.

"Como de resto sempre o fizemos, mantemos aberta a linha de contacto sempre ativa com os representantes dos motoristas das frotas parceiras e trabalharemos diariamente para que todos os que utilizam a nossa plataforma, sejam gestores de frota ou motoristas das mesmas, consigam dela retirar o máximo benefício", acrescentou a tecnológica de mobilidade.

Tópicos Empresas mercado Serviço cívico Trabalho Associação dos Naturais de Moçambique Lisboa Porto
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Motoristas de TVDE protestam na próxima semana, previstas perturbações nas viagens de Uber e Bolt