Motoristas da Uber rejeitam passageiros com classificações baixas

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) ouviu motoristas da Uber que confirmaram recusar viagens a passageiros com "classificações baixas", avança o jornal Público.





"Foi possível concluir, através dos depoimentos dos motoristas, que apenas a Uber aplica um mecanismo que configura um processo, ainda que indireto, de avaliação dos passageiros", informou fonte oficial da AMT ao diário, revelando que a avaliação é feita a partir de parâmetros como a cortesia, o tempo de espera do motorista, bem como a segurança.A lei que regula a atividade de TVDE em Portugal, em vigor desde 2018, proíbe expressamente "a criação e a utilização de mecanismos de avaliação de utilizadores por parte dos motoristas de TVDE ou dos operadores de plataformas eletrónicas".A Uber argumenta que as avaliações são feitas à viagem e não ao passageiro e lembra que Portugal é o único país onde não se permite a avaliação do passageiro pelo motorista