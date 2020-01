Morreu a empresária Fernanda Pires da Silva, fundadora do Autódromo do Estoril

A empresária Fernanda Pires da Silva, presidente do Grupo Grão Pará, morreu este sábado, aos 93 anos, confirmou à Lusa fonte oficial do CDS.

Fernanda Pires da Silva tinha dois filhos, um dos quais Abel Pinheiro, antigo dirigente do CDS-PP.

A empresária e dona do grupo Grão Pará, com negócios na área do turismo e imobiliário, destacou-se pela construção, com capitais próprios, do Autódromo do Estoril, que hoje tem o seu nome.