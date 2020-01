Depois de largos meses de indefinição, já há uma escolha oficial para ocupar o cargo de presidente da comissão executiva da Caixa Económica Montepio Geral. Trata-se de Pedro Manuel Moreira Leitão, que vai ser proposto na reunião do Conselho de Administração do banco que terá lugar no próximo dia 7 de janeiro.

A nomeação de Pedro Leitão surge depois do Banco de Portugal ter concedido autorização a 21 de dezembro, refere o Montepio num comunicado à CMVM.

"A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio) informa que, em 21 de dezembro de 2019, o Banco de Portugal concedeu autorização para o exercício de funções de Pedro Manuel Moreira Leitão enquanto vogal executivo do Conselho de Administração para o mandato 2018/2021. Mais se informa que será submetida proposta para a sua nomeação como Presidente da Comissão Executiva em reunião do Conselho de Administração que terá lugar no próximo dia 7 de janeiro", refere o comunicado.

Pedro Leitão está desde 2015 no Banco Atlântico Europa. Antes esteve no grupo em Luanda, no banco em que o BCP é acionista, o Millennium Atlântico.