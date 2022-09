Mercado já vê taxas Euribor acima de 3,4% em meados de 2023

No início de junho, a previsão do mercado para a evolução das taxas Euribor – que servem de indexante nos empréstimos bancários a famílias e a empresas – era de que a Euribor a 12 meses chegasse a 1,05% em setembro e a 1,7% em junho de 2023. No final de agosto, a expectativa no mercado para a Euribor a 12 meses daí a um ano já estava em 2,23%. Ontem, os contratos de futuros sinalizavam onde o mercado espera que estejam em meados do próximo ano: 3,45%. A subida abrupta das taxas de juro na zona euro – e nos Estados Unidos – está a surpreender os investidores, gestores de activos e os economistas, que no meio da incerteza alta veem dificultada a tarefa de fazer previsões.