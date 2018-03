Powell estreia-se na Fed com subida de juros

O novo presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, presidiu à sua primeira reunião de política monetária do banco central com o esperado aumento de 25 pontos base da taxa dos fundos federais, que passou para um intervalo entre 1,50% e 1,75%.

A recuperação do mercado laboral e da taxa de inflação dos EUA justificam esta decisão, que fez aliás com que as estimativas dos analistas para o número de subidas em 2018 dos juros norte-americanos passassem de três para quatro. E hoje foi a primeira do ano – tendo sido uma decisão unânime, com uma votação 8-0 a favor desta subida.

Quanto a este ano, apesar de o próprio Powell ter já dado a entender que poderá haver quatro aumentos dos juros, os responsáveis da Fed mantiveram hoje a sua previsão de apenas três subidas, à semelhança do que aconteceu em 2017.

O FOMC sublinha em comunicado que "o panorama económico fortaleceu nos últimos meses", tendo por isso reiterado que antecipa "novos ajustamentos graduais na política monetária".

A mais recente série de estimativas económicas trimestrais levou a que os responsáveis pela política monetária se mostrassem divididos quanto ao número de incrementos para este ano, com sete deles a projectarem pelo menos quatro subidas de 25 pontos base casa e oito a considerarem adequados três ou menos aumentos.



Os responsáveis do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) elevaram também as estimativas para o ritmo de subidas dos juros em 2019 e 2020, justificando a decisão com uma melhoria das perspectivas económicas para o país.