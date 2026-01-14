Mais cheques para carros elétricos regressam no primeiro trimestre

Governo prepara novo concurso para veículos elétricos, mantém o modelo de “cheques” e a exigência de abate de veículos antigos.

O Governo vai lançar um novo concurso para o apoio à compra de veículos elétricos durante o primeiro trimestre, depois do concurso anterior, aberto em dezembro, ter esgotado em poucas horas, mantendo o modelo de “cheques”.



carros elétricos

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, disse ao Negócios, que as regras do anterior concurso se mantêm, nomeadamente o abate obrigatório de um veículo antigo a combustível fóssil.

O calendário do novo concurso está praticamente fechado. “Já temos uma resolução para nos dar autorização para o novo, já metida na lista para entrar em Conselho de Ministros. Portanto, é nos próximos três meses, até março”, disse Maria da Graça Carvalho, acrescentando que o objetivo é ter as candidaturas abertas até essa data.

"As regras-base deverão manter-se, mas o novo aviso vai reforçar a lógica do subsídio ao abate", frisou.

O anterior concurso abriu a 29 de Dezembro e os “cheques” para incentivar a compra de veículos 100% elétricos - pessoa singular, a par dos motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos e bicicletas convencionais esgotaram em poucas horas.