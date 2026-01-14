Sábado – Pense por si

Dinheiro

Mais cheques para carros elétricos regressam no primeiro trimestre

Jornal de Negócios 08:05
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
As mais lidas

Governo prepara novo concurso para veículos elétricos, mantém o modelo de “cheques” e a exigência de abate de veículos antigos.

O Governo vai lançar um novo concurso para o apoio à compra de veículos elétricos durante o primeiro trimestre, depois do concurso anterior, aberto em dezembro, ter esgotado em poucas horas,  mantendo o modelo de “cheques”.

carros elétricos
carros elétricos

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, disse ao Negócios, que as regras do anterior concurso se mantêm, nomeadamente o abate obrigatório de um veículo antigo a combustível fóssil.

 O calendário do novo concurso está praticamente fechado. “Já temos uma resolução para nos dar autorização para o novo, já metida na lista para entrar em Conselho de Ministros. Portanto, é nos próximos três meses, até março”, disse Maria da Graça Carvalho, acrescentando que o objetivo é ter as candidaturas abertas até essa data.

"As regras-base deverão manter-se, mas o novo aviso vai reforçar a lógica do subsídio ao abate", frisou. 

O anterior concurso abriu a 29 de Dezembro e os “cheques” para incentivar a compra de veículos 100% elétricos - pessoa singular, a par dos motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos e bicicletas convencionais esgotaram em poucas horas.

Artigos Relacionados
Tópicos Abatida Carro Motociclismo Ciclismo Graça Carvalho Conselho da União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mais cheques para carros elétricos regressam no primeiro trimestre