Carros elétricos despedem-se de 2025 com melhor mês de sempre a fechar ano recorde

Depois de em novembro ter sido atingido um recorde mensal para ligeiros de passageiros totalmente elétricos, o último mês do ano subiu a fasquia com um novo recorde, coroando o melhor ano de sempre para este tipo de veículos em Portugal.

No último mês do ano passado foram matriculados 5.590 ligeiros de passageiros 100% elétricos, o que eclipsa o recorde mensal registado em novembro, quando tinham sido contabilizadas 5.341 unidades, revelam os dados divulgados esta sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). 2025 passa, assim, a ser o primeiro ano em que foram vendidos mais de 50 mil carros elétricos no mercado nacional.



Carros elétricos João Cortesão

No acumulado do ano, foram 52.256 os automóveis de zero emissões matriculados, mais 25,1% do que em 2024.

A Tesla manteve-se como líder deste segmento, apesar da quebra de 22,3%, para 7.585 unidades. No segundo lugar surge agora a chinesa BYD, com 4.938 carros, um salto de 73% face a 2024. A fechar o pódio, a BMW aumentou 13% as vendas de elétricos, até 4.605 veículos.

O ano passado marcou um forte crescimento nos híbridos elétricos, cujas vendas dispararam 43,1% para 50.117 unidades, quase alcançando as dos carros totalmente elétricos.

Já os híbridos "plug-in" subiram as vendas a um ritmo mais moderado: 20,5%, para 34.166 veículos.

Tudo somado, os ligeiros de passageiros eletrificados novos matriculados em 2025 totalizaram 136.539 unidades, o que representa 60,7% dos automóveis de passageiros vendidos em Portugal no ano passado.