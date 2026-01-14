Benfica em conversações com o JPMorgan para financiar remodelação do Estádio da Luz

Negociações estarão ainda numa fase inicial. Custo da remodelação do estádio será de 75 milhões de euros.

O Benfica está a sondar vários bancos, com o norte-americano JPMorgan Chase à cabeça, para obter o capital necessário para proceder à remodelação do Estádio da Luz e à concretização do projeto Benfica District.



Benfica pondera financiamento do JP Morgan para remodelar o Estádio da Luz

A informação é avançada pela Bloomberg, que cita fontes próximas à negociação. As conversas entre o clube de futebol e o banco americano estão ainda numa fase inicial, segundo as mesmas fontes. Contactadas pela agência de notícias financeiras, nenhuma das partes comentou a informação avançada. Não são revelados detalhes sobre os moldes do financiamento.

A remodelação do Estádio da Luz terá como principal objetivo aumentar o número de lugares dos atuais 68 mil para 80 mil. Estas e outras mudanças no estádio terão um custo de 75 milhões de euros, enquanto o projeto Benfica District – que prevê a requalificação da zona envolvente do complexo desportivo – tem um custo estimado de 220 milhões de euros.

No início de janeiro, o projeto Benfica District foi aprovado em assembleia geral com 59,24% votos a favor e 40,76% votos contra.

75 MILHÕES Valor, em euros, previsto para a remodelação do Estádio da Luz

Nessa mesma assembleia, o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, garantiu que o projeto é "autónomo em termos de financiamento e que em nenhum momento irá comprometer" a capacidade de investimento nas diferentes equipas desportivas do clube encarnado.

"Sobre o impacto financeiro, este projeto foi desenhado para ser autossustentado. As receitas vão fazer o pagamento do financiamento do mesmo. Vai ter sempre um impacto positivo nas contas do Benfica. Espera-se uma receita bruta de 37 M€, retirando os custos de exploração do dia a dia do projeto. O prazo definido para 15 anos garante uma contribuição positiva", disse Nuno Catarino, diretor financeiro do clube, no início deste ano.