Portugal irá receber pela primeira vez o Europe Leaders Forum do WTTC (World Travel & Tourism Council).

Portugal irá receber pela primeira vez o Europe Leaders Forum do WTTC (World Travel & Tourism Council), que na próxima terça-feira, em Lisboa, debate as tendências do sector.



A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, adiantou à Lusa que a escolha do país para este evento mostra "o interesse crescente da indústria do turismo e dos investidores, por Portugal".

"Desde logo pelo facto de termos aqui 170 participantes, na maioria estrangeiros, representantes de grupos hoteleiros internacionais, de companhias aéreas, de empresas financeiras e de investidores internacionais, que estarão aqui no Europe Leaders Forum do WTTC, no fundo para discutir um bocadinho as tendências do turismo em todo o mundo", referiu a governante.

Para Ana Mendes Godinho, "o grande foco aqui é mostrar, por um lado, a estratégia que Portugal tem em termos de sustentabilidade do turismo e que somos um líder hoje em dia. Temos recebido muitos prémios internacionais, também fruto dessa preocupação que temos em inovação e na sustentabilidade. E em novos territórios, destinos e produtos turísticos, aqui com uma grande aposta em alargar o turismo a todo o território, a todo o país".

O encontro conta com altos responsáveis de grandes grupos ligados ao turismo ou com interesse nesta actividade, como por exemplo, Peter Fankhauser, presidente executivo da Thomas Cook Group; Pierfrancesco Vago, presidente executivo da MSC Cruises; Kike Sarasola, presidente e fundador da Room Mate Hotels & BeMate.com; Robert Swade, presidente da Grace Hotels; Andrea Grisdale, presidente executivo do IC Bellagio; Mário Ferreira, presidente executivo da Mystic Invest e Miguel Frasquilho, residente do Conselho de Administração da TAP, segundo a secretaria de Estado numa nota de agenda.

O fórum é "uma plataforma de encontro entre investidores internacionais para partilhar as tendências do turismo a nível mundial e perceber quais são as exigências de procura e antecipações do futuro", garantiu Ana Mendes Godinho.

A secretária de Estado do Turismo falou ainda na busca de "soluções de sustentabilidade, como devem ser os novos negócios, novos hotéis, novos cruzeiros, como é que se gerem os destinos e partilha de experiências de novos destinos para investir", como temas transversais que irão marcar o WTTC.

A governante irá ainda aproveitar para ter acesso a "um palco, em termos de evolução do turismo em Portugal. Também destacaria que vamos estar presentes em um dos painéis da WTTC para mostrar as vantagens competitivas" do país.