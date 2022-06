José Neves: 'A nossa maior venda foi um relógio por 2,6 milhões de euros'

Por estes dias o leitor vai ouvir falar mais de José Neves, o português de 48 anos que fundou a Farfetch, a plataforma global de venda de moda de luxo: a sua fundação recente, com o seu nome, está a organizar uma conferência com nomes sonantes, sobre "o estado da nação". A fundação focada no desenvolvimento humano pode, "se a vida correr bem", vir a ser a segunda maior do País a seguir à Gulbenkian, algo raro num país com escassa filantropia.