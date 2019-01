Os 26 multimilionários mais ricos do mundo têm tanto dinheiro como 3,8 mil milhões de pessoas, o equivalente a metade da população mundial. Os dados, apresentados esta segunda-feira e avançados pelo Guardian, são do relatório da organização sem fins lucrativos Oxfam, que todos os anos é divulgado na cimeira de Davos.

Em 2018, a fortuna acumulada por cerca de 2200 multimilionários aumentou 2,5 mil milhões de euros por dia, o equivalente a 900 mil milhões de euros.

Ainda de acordo com o relatório, o número de multimilionários que arrecada tanto dinheiro como metade da população tem vindo a diminuir. Em 2016, 61 pessoas detinham este dinheiro, enquanto em 2017 os números baixaram para 43. Em 2018 passou para 26.

Inclusivamente, entre 2017 e 2018 surgiu um novo milionário a cada dois dias. Nos últimos dez anos, desde a crise financeira global, os multimilionários quase duplicaram.

Para a diretora executiva da Oxfam, Winnie Byanyima, este relatório revela "que o fosso entre os ricos e os pobres está a minar a luta contra a pobreza, atingindo as nossas economias e fazendo crescer a fúria das populações por todo o mundo".

1% desta riqueza dava educação a todas as crianças

Segundo o relatório, apenas 1% da riqueza destes 26 multimilionários chegaria para permitir que todas as crianças do mundo tivessem acesso à educação.

Esta percentagem arrecadaria 418 mil milhões de dólares (cerca de 367 mil milhões de euros), valor suficiente para educar todas as crianças.

"O tamanho da conta bancária não devia determinar quantos anos uma criança passa na escola ou quantos anos se vive - no entanto essa é a realidade em demasiados países", defendeu Byanyima.